Театр: спектакль "Благодать и стойкость"

Фото: www.praktikatheatre.ru

Спектакль "Благодать и стойкость" поставлен по одноименной книге американского писателя и философа Кена Уилбера. Это автобиографическая история о жизни и смерти жены автора Трейи Киллам Уилбер (1947-1989). Через десять дней после свадьбы ей был поставлен диагноз рак груди, и в течение пяти лет супруги вместе боролись за ее жизнь. Кен и Трейя не прекращали упорно работать над собой, занимались духовными буддистскими практиками, медитацией. Любимой молитвой Трейи из христианской религии стала: "Прими мир — примешь Бога". Она пыталась оставить привычку быть недовольной собой, терзаться, отвлекаться и просчитывать все наперед: "Важно не количество времени, отведенного тебе, а качество. Я хочу принимать решения, вызванные радостью и узнаванием нового, а не страхом". После тяжелых испытаний супруги находят путь к собственному "я" в умении прощать. Перед уходом Трейе все-таки удалось обрести себя и подлинную связь с этим миром.

Трейю в спектакле Вырыпаева играет его супруга, польская актриса Каролина Грушка, Кена - американский актер Казимир Лиске. Артисты сидят с текстами в руках на пустой сцене. Чтение идет на английском языке с синхронным переводом, который зрители слушают в наушниках. Рассказ Уилбера о Трейе и ее попытке выживания перемежается отрывками из ее дневников и писем — артисты постоянно как бы подхватывают друг от друга и ведут общее повествование. Единственным художественно-выразительным средством в спектакле являются геометрические видеоинсталляции Всеволода Тарана, бегущие по стенам, и музыка.