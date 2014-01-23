В Подмосковье пройдет Кубок Истринской долины по лыжным гонкам

Фото: ИТАР-ТАСС

26 января в Подмосковье пройдет пятый Кубок Истринской долины по лыжным гонкам. В состязаниях примут участие несколько сотен участников, которым предстоит побороться за призовой фонд в 350 тысяч рублей.

Соревнования откроются показательными выступлениями звезд фигурного катания. На лед катка в Истринской долине выйдут Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. После их номеров на льду состоится мастер-класс, в ходе которого покататься с фигуристами смогут все гости кубка.

Затем на катке состоится любительский хоккейный турнир, в котором примут участие коллективы из разных регионов России.

В рамках торжественной части заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заложит первый камень Центра активного отдыха ZORINO.

В течение всего дня, пока спортсмены будут соревноваться в лыжных гонках, все желающие смогут прогуляться на лыжах по специально подготовленной трассе длиной в полтора километра.

Завершится Кубок Истринской долины фейерверком. Начало соревнований - в 10.00.