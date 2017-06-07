Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня 2017, 19:45

В мире

В Иране обвинили Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране

Фото: ТАСС/Zuma/Ahmad Halabisaz

Авторитетный иранский Корпус стражей исламской революции обвинил Саудовскую Аравию в причастности к нападениям в Тегеране, передает Reuters. В среду при нападении в Тегеране на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни погибли 12 человек.

Террористическая атака произошла лишь спустя неделю после встречи американского президента Дональда Трампа и ретроградов Саудовской Аравии, которые поддерживают террористов, говорится в заявлении стражей.

Тот факт, что группировка "Исламское государство" (запрещенная в РФ организация по решению Верховного суда) взяла ответственность за теракт, доказывает, что саудовцы причастны к этому жестокому нападению, отмечается в сообщении.

Теракт в Иране случился на фоне дипломатического кризиса в регионе с Катаром. Десять стран разорвали с Катаром дипотношения, включая Саудовскую Аравию, из-за обвинений в поддержке террористов.

Иран теракт Саудовская Аравия жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика