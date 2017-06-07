В Иране обвинили Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране

Фото: ТАСС/Zuma/Ahmad Halabisaz

Авторитетный иранский Корпус стражей исламской революции обвинил Саудовскую Аравию в причастности к нападениям в Тегеране, передает Reuters. В среду при нападении в Тегеране на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни погибли 12 человек.

Террористическая атака произошла лишь спустя неделю после встречи американского президента Дональда Трампа и ретроградов Саудовской Аравии, которые поддерживают террористов, говорится в заявлении стражей.

Тот факт, что группировка "Исламское государство" (запрещенная в РФ организация по решению Верховного суда) взяла ответственность за теракт, доказывает, что саудовцы причастны к этому жестокому нападению, отмечается в сообщении.