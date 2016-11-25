Устанавливающий штраф за опасное вождение законопроект внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий штраф за опасное вождение в пятницу 25 ноября, сообщает сайт "Комсомольской правды". Размер наказания составит пять тысяч рублей.
Законопроект внесет изменения в главу 12 Кодекса об административных правонарушениях(КоАП). Она будет дополнена статьей 12.38. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.
Запрет на опасное вождение установлен правилами дорожного движения кабмин установил еще с мая 2016 года, норма вступила в силу с 8 июня, но наказание за ее нарушение еще не было установлено.
В мае в интернете появился сайт с примерами опасного вождения. Создатели выявляют шесть видов опасного вождения: "шашки" – многократные перестроения, "нервяки" – подрезания при перестроении, "торопыги" – несоблюдение безопасной дистанции, "грядки" – несоблюдение бокового интервала, "воспитатели" – резкое торможение перед другим транспортным средством, а также препятствование обгону, что классифицируется как "упертый".