Страховка по банковским вкладам вырастет вдвое

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Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об увеличении страхового возмещения по вкладам граждан в банках до 1,4 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Сумма возмещения увеличилась в два раза, ранее она составляла 700 тысяч рублей.

"В октябре был принят в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам граждан до 1 миллиона рублей. Вчера поступили поправки правительства, которые увеличивают сумму страхования до 1,4 миллиона рублей", - рассказала в ходе заседания председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина.

Кроме того, депутаты одобрили докапитализацию российских банков на триллион рублей через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Все банки, которые на 1 января 2015 года имеют сформированный капитал, имеют право обратиться в Агентство по страхованию вкладов для того, чтобы докапитализироваться за счет средств агентства. При этом докапитализация происходит не в денежной форме, а в форме облигаций федерального займа. Она не должна превышать размер собственных средств банка", - пояснила Бурыкина.

Напомним, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов. Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.