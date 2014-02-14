Кандидатов на выборах обязали указывать информацию о судимостях

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы в окончательном чтении одобрили поправки в закон об ограничении права избираться для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В частности, вводится норма, согласно которой кандидат на выборах обязан указывать информацию о своей судимости, даже если она была снята или погашена."Сведения о когда-либо имевшейся судимости, даже снятой или погашенной, должны будут обязательно указываться в бюллетене и публиковаться на информационных стендах, где вывешивается информация о кандидате", - сообщает "РИА Новости".

Кроме того, принятый закон лишает граждан пассивного избирательного права на 10 лет после снятия или погашения судимости за тяжкие преступления, а за особо тяжкие - на 15 лет. Причем это правило не будет распространяться на статьи старого УК, которые не нашли в новую редакцию Уголовного Кодекса.

Отметим, что ранее Конституционный суд признал неконституционной норму закона, предусматривающую пожизненный запрет гражданам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, быть избранными в органы власти. Предложения закона касаются всех выборов, в том числе губернаторских и президентских.