Новости

03 апреля 2013, 13:41

Политика

Из приемной Госдумы в связи с угрозой взрыва эвакуированы 80 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

80 человек эвакуировано из приемной Госдумы на Воздвиженке в связи с угрозой взрыва. На место ЧП направлены все экстренные службы, которые обследуют помещение.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный главк полиции, информация о заложенном взрывном устройстве поступила на пульт дежурного в 12:30.

Еще одно сообщение о заложенной бомбе пришлось сегодня проверять московской полиции: северный вестибюль станции метро "ВДНХ" был заблокирован утром 3 марта. После проверки кинологами оцепление сняли, вход и выход пассажиров осуществляются в обычном режиме.

Госдума эвакуация телефонный терроризм чп



