Мел Гибсон задумался о съемках продолжения "Отряда самоубийц"

Фото: ТАСС/Bobo/PIXSELL/PA Images

Голливудская студия Warner Brothers предложила актеру, режиссеру и продюсеру Мелу Гибсону снять продолжение фантастического боевика "Отряд самоубийц", сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, переговоры уже начались. Гибсон в настоящий момент знакомится с материалом и решает, готов ли он взяться за новый проект.

Кассовые сборы "Отряда самоубийц" режиссера Дэвида Эйра в мире превысили 745 миллионов долларов при бюджете 175 миллионов. IMDb объявил фильм лучшим в 2016 году. Картина, в которой снялись Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето и Виола Дэвис, повествует о команде злодеев с уникальными навыками. Власти дают им шанс искупить вину, но не предупреждает заранее, что задание практически невыполнимо.