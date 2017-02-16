Мел Гибсон задумался о съемках продолжения "Отряда самоубийц"

Фото: ТАСС/Bobo/PIXSELL/PA Images
Голливудская студия Warner Brothers предложила актеру, режиссеру и продюсеру Мелу Гибсону снять продолжение фантастического боевика "Отряд самоубийц", сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, переговоры уже начались. Гибсон в настоящий момент знакомится с материалом и решает, готов ли он взяться за новый проект.
Кассовые сборы "Отряда самоубийц" режиссера Дэвида Эйра в мире превысили 745 миллионов долларов при бюджете 175 миллионов. IMDb объявил фильм лучшим в 2016 году. Картина, в которой снялись Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето и Виола Дэвис, повествует о команде злодеев с уникальными навыками. Власти дают им шанс искупить вину, но не предупреждает заранее, что задание практически невыполнимо.
Он также снял семь лент в качестве режиссера. Среди них – (1995), "Страсти Христовы" (2004) и "Апокалипсис" (2006).
Гибсон завоевал более 20 престижных кинонаград, в том числе два "Оскар" за "Храброе сердце" ("Лучший режиссер" и "Лучший фильм").
Последняя режиссерская работа Гибсона – военная драма "По соображениям совести" (2016) – выдвинута на соискание "Оскара" в шести номинациях.