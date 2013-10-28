Немецкий гонщик Себастьян Феттель в четвертый раз стал чемпионом мира

Немецкий гонщик Себастьян Феттель стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1". Очередной титул пилот завоевал после Гран-при Индии.

Гонка завершилась победой Феттеля, таким образом, немецкий пилот официально оформил четвертый чемпионский титул подряд, сообщает телеканал "Москва 24".

Отметим, что Феттель стал самым молодым четырехкратным чемпионом "Формулы-1" за всю историю соревнований.

Пилоту всего 26 лет, и у него есть неплохие шансы на обновление рекорда легендарного Михаэля Шумахера. "Красный Барон", напомним, семь раз становился чемпионом мира в серии "Формула-1".

Второе место по количеству титулов занимает аргентинский гонщик Хуан Мануэль Фанхио, пять раз побеждавший в чемпионате "Формулы-1". Феттель делит третье место со знаменитым французом Аленом Простом.