На "Флаконе" пройдет фестиваль стимпанка и техно-искусства "Паро-парк"

"Гик Пикник". Фото: Екатерина Алексеева

4 мая на дизайн-заводе "Флакон" пройдет фестиваль стимпанка и техно-искусства "Паро-парк". В программе выставка скульптур, предметов интерьера и рисунков, показы дизайнерской моды в стиле стимпанка и нео-викторианства, а также косплей-шоу с дефиле и сценками.

"Такой фестиваль давно назрел, это будет не просто выставка, а событие, которое живет вокруг вас. На вечеринках обычно шумно, но мало экспонатов, а на выставках много искусства, но скучновато. Мы хотим достигнуть золотой середины - и показать, и вовлечь!", - сообщил организатор фестиваля Федор Баринов.

В зале установят аттракционы, а представители стимпанк-сообщества выступят для гостей с презентациями и мастер-классами. А на сцене будут проходить лекции, косплей-шоу и показы дизайнерских костюмов.

Фото: Предоставлено организаторами

Как отметил Баринов, стимпанк - это техно-фантастика, стилизованная под XIX век. Будь то альтернативная история, параллельные вселенные или фэнтезийный мир, он должен быть наполнен необыкновенными устройствами.

Для всех посетителей будет работать игротека настольных игр, ярмарка хенд-мейда и фото-угол с реквизитами для создания реконструированных фотографий.

Кроме того, в настоящее время организаторы запустили народный проект.