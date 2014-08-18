Facebook вводит отметку "сатира" для шуточных новостей

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Facebook придумал тэг для пользователей, не понимающих юмора. В социальной сети тестируется отметка, которую ставят возле новостей шуточного содержания, передает портал Mashable.

"Пока мы тестируем отметку "сатира" возле ссылок на сатирические статьи в новостной ленте. Там они находятся вперемешку с серьезными информационными сообщениями", - отметил представитель Facebook.

Функцию ввели по просьбам самих пользователей, и пока она работает в тестовом режиме. Дело в том, что пользователи крупнейшей соцсети часто путают сатирические тексты с настоящими новостями, и это привносит некоторую сумятицу.

Например, в 2012 году сатирическое издание The Onion опубликовало на свое сайте шуточную заметку о том, что лидера Северной Кореи Ким Чен Ын апризнали самым сексуальным мужчиной года. Что самое примечательное, эта новость вскоре появилась и в официальной газете коммунистической партии Китая "Жэньминь жибао".