Facebook разрешит использовать псевдонимы

Фото: Jonathan Brady/PA Images

Facebook планирует изменить правила, по которым пользователи указывали в профиле только свои настоящие имена, сообщает пресс-служба компании.

Соцсеть намерена проверить новую систему, согласно которой пользователи могут прибегнуть к использованию псевдонима: это связано с желанием помочь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации – жертвам домашнего насилия или тем, кто подвергся насмешкам.

В то же время Facebook настаивает, чтобы пользователи, у которых нет таких обстоятельств, указывали свое настоящее имя – соцсеть утверждает, что это придает больший вес действиям и словам зарегистрированных.

Напомним, летом этого года администрация Facebook заблокировала учетную запись из-за использования псевдонима, а позже указала реальное имя в аккаунте, не получив на это согласия.