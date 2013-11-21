План Капелло и большая украинская трагедия

В товарищеском матче футболисты сборных России и Сербии сыграли вничью

Сборная России провела два последних товарищеских матча в этом году. О зрелище, которое выпало на долю российских болельщиков, составе Капелло и ожиданиях от Бразилии, а также об очередной трагедии сборной Украины – в материале M24.ru.

В большинстве случаев российский болельщик испытывает чувство недовольства и обиды, когда "все играют, а моя сборная нет". А как иначе, если обычно эти чувства овладевают любителями футбола во время мундиалей и чемпионатов Европы? Единственный момент, когда россияне довольны "выходными" национальной команды – это стыковые матчи.

15 и 19 ноября подопечные Фабио Капелло проверяли на прочность Сербию и Южную Корею. Первоначально сообщалось, что российской дружине выпадут аж испанцы с бразильцами, но в итоге – не выгорело, не договорились. Разумеется, поединки с кудесниками мяча и действующими чемпионами мира вызвали бы гораздо больший зрительский интерес, но и сербы с корейцами – не так уж и несолидно.

Первые, правда, в прошедшем отборе не блеснули. Вместо леденящей кровь зарубы и беспощадного боя с хорватами за первое место в группе, коллектив Синиши Михайловича дважды проиграл бельгийцам и финишировал на третьей позиции, которая оставила сербов за бортом чемпионата мира. Что касается Южной Кореи, то она – признанный авторитет азиатских футбольных "разборок", но на межконтинентальном поприще блеснула только один раз – на домашнем мундиале при крайне странном судействе она дошла до полуфинала.

Состав сборной России за два года коренным образом изменился. Фото: ИТАР-ТАСС

Главным итогом этих встреч стоит считать не результат, а состав, который дон Фабио вызвал на игры. Болельщики так и не дождались лучшего бомбардира чемпионата России Артема Дзюбы, рассердившего итальянца своей любовью к ядреным послематчевым интервью, а настоящей неожиданностью стал невызов в сборную Игоря Денисова. Еще недавно игрок "Динамо" выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой, а сейчас Капелло безоговорочно предпочитает ему спартаковца Глушакова.

Ну и конечно – отсутствие Аршавина. Некогда самый популярный из российских футболистов ныне может только мечтать о выходе на поле в красной футболке сборной. Хотя не исключено, что к первенству планеты эта ситуация изменится.

Наиболее спорной позицией в сборной Капелло является "вакансия" нападающего. С точки зрения обывателя, большинство российских нападающих не способны забить и с двадцати сантиметров в пустые ворота и получают различные прозвища от kerzhakoved'a до "деревьев". А между тем… Выбора-то особого нет!

При любых обстоятельствах дон Фабио будет вызывать Кержакова и Кокорина - ведь почти во всех российских топ-клубах нападение сплошь иностранное. И если в чемпионате гипотетические Н'Дойе и Рондоны являются не последними участниками бомбардирской гонки, то для сборной России выбор весьма невелик: вышеупомянутые Кокорин с Кержаковым да Смолов с Дзюбой. Не от хорошей же жизни в списке нападающих регулярно оказываются Самедов с Быстровым, чье призвание - быть полузащитниками.

Федор Смолов. Фото: ИТАР-ТАСС

Матч с Сербией нельзя было назвать поединком заинтересованных в победе сборных. Его вполне можно было записывать на диски и другие носители информации и продавать в качестве снотворного. Эффект от постоянных выносов мяча со своей половины поля на чужую и ответных действий оппонентов был потрясающим! Зрители имели полное право чувствовать себя студентами на первой лекции по сопромату.

Откровенную унылость матча слегка разбавили два гола, случившиеся с интервалом в минуту – сначала Самедов добил мяч в ворота Стойковича после того, как голкипер неудачно среагировал на выстрел Широкова, а затем Джорджевич ударом метров с трех заставил капитулировать Акинфеева.

Дубайская жара вынудила арбитра провести несколько массовых "водопоев", а футболисты по таким погодным условиям куда больше времени уделяли обороне своих ворот. Впрочем, едва ли это огорчило Капелло, который как раз славится тем, что умеет ставить своим командам игру в защите. Конечно, не настоящее всамделишнее "катеначчо", но умение не проваливаться раз за разом в защите - уж точно.

Выигранный сборной России со счетом 2:1 матч у Южной Кореи был на порядок веселее. Главным действующим лицом встречи стал полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Сначала он фактически организовал гол в свои ворота, неудачно сыграв в защите, а во втором тайме – забил победный мяч после подачи углового.

Болельщикам же пришелся по нраву мяч нападающего Федора Смолова, который стал шестым в официальных матчах для спортсмена, если не считать выступления за молодежную сборную страны.

Франция - Украина. Фото: ffu.org.ua

Настоящая трагедия произошла в стыковых матчах европейского отбора к чемпионату мира - невыход Украины в финальную часть мундиаля.

Наверное, при других обстоятельствах никто бы "жовто-блакитных" не винил и зубами от итогового результата не скрипел. Подопечным Фоменко попалась не какая-нибудь Исландия или более-менее проходимая Румыния, а могучая Франция с Рибери и Льорисом. Как остановишь претендента на "Золотой мяч", если в составе заправляют даже не Гусин с Ващуком, а Мандзюк с Ракицким?

Но в первом матче украинцы сделали невозможное – одержали самую великую победу в своей футбольной истории. Франция была не просто обыграна, а "вынесена" в одну калитку. Разгневанный Косельни бьет в лицо Кучеру в добавленное время и отправляется отдыхать, а Безус запарывает идеальный момент для разгрома – 2:0 в пользу Украины, кто бы мог подумать о таком до начала встречи? Украина в восторге, автор первого гола в ворота французов Зозуля разом стал чуть ли не национальным героем, а ответного матча ждут с нетерпением – надо доказать "трехцветным", что первая победа была не случайностью.

В русском языке есть много пословиц, которые описывают сильное разочарование от неудач после первых успехов. "Чем больше шкаф, тем громче падает", "Выше заберешься – больнее падать будет". Украинские футболисты забрались в такое Поднебесье, что их громогласное падение оттуда стало настоящим шоком для страны. В похожем состоянии российские любители футбола пребывали три года назад после поражения национальной команды в Мариборе.

Украинцев образцово-показательно разгромили 3:0 – и это еще полбеды. Настоящая беда в том, что за весь матч "жовто-блакитные" имели все шансы проиграть и 0:5, и даже 0:10. Французы запороли такое количество моментов, которое Рибери и компания вряд ли создадут за весь мундиаль. Мяч не попадал в створ после ударов с совершенно убойных позиций, в ряде моментов спасал вратарь Пятов.

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко. Фото: ffu.org.ua

В одном из моментов подопечных Фоменко откровенно спас рефери Скомина, не засчитавший абсолютно чистый гол якобы из-за положения "вне игры". Правда, уже в следующей атаке он "реабилитировался" и показал на центр поля после мяча, забитого Бензема из явного офсайда.

Нашлись в составе украинцев и явные антигерои – Хачериди заработал красную карточку в самом начале второго тайма, а решающий мяч провел не игрок французов, а вышедший на замену Гусев, поразивший свои ворота…

Знаете, каков главный положительный итог стыковых матчей для нашей сборной? Да тот, что она в них не участвовала! Что у Украины, что у России – настоящее проклятие стыковых игр. Мы пробивались через сито стыков лишь один раз, под памятные пожелания Вадима Евсеева сборной Уэльса в 2004 году и то – это было в отборе первенства Европы, а украинцы трижды оступались в противостояниях с хорватами, немцами и греками. Теперь наши соседи обогатили свою "коллекцию" проигрышем французам.

В заключение: сборная России поехала на чемпионат мира спустя двенадцать лет "молчания". Тунис, Бельгия и Япония уже почти забыты, а подопечным Капелло теперь предстоит писать новую историю с нуля. Россиян не было на чемпионатах мира по футболу так давно, что настало время напомнить о себе. Как знать, может именно после чемпионата мира болельщики наконец прекратят считать забитые Смоловым голы и смеяться над промахами Кержакова. Ведь победителей не судят. Даже у нас.

Василий Макагонов