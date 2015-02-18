ФСКН предлагает сократить штат на 10-15% - Иванов

Виктор Иванов. Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) собирается сократить состав ведомства на 10-15%. Такие предложения уже направлены в администрацию президента, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ведомства Виктор Иванов.

"Мы предложили провести сокращения, эти предложения находятся на рассмотрении в администрации президента", – отметил Иванов.

Он добавил, что на сегодняшний день рынок организованной преступности сбыта наркотиков оценивается приблизительно в один триллион рублей ежегодно.

"ФСКН наносит удар и изымает наркотики еще на стадии оптовых поставок на сумму примерно 150 миллиардов рублей. Это большой ущерб, который несет организованная преступность, она же и поддерживает информационную активность, направленную на то, чтоб доказать, что деятельность ФСКН якобы неэффективна", – резюмировал Виктор Иванов.

Ранее глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов также выступил против присоединения ведомства к МВД.

"Идея того, что все надо соединить в одно ведомство, мне кажется неправильной. В США есть, к примеру, агентство по борьбе с наркотиками, оно определяет принцип борьбы с наркотиками. Однако кроме него там борются с наркопреступностью еще 21 ведомство", – сказал он.

До этого сообщалось об объединении ФМС, ФСКН и МВД. Функции двух первых ведомств должны передать полиции. Инициатором предложения является Минфин, который настаивает на оптимизации расходов.

Планируется, что часть бывших сотрудников ФСКН войдет в состав уголовного розыска, а контроль за легальным оборотом наркотиков возьмет на себя Минздрав. Функции ФМС разделятся так: вопросами трудовой миграции займется Минтруда, оставшиеся сотрудники миграционной службы перейдут на службу в новое паспортно-визовое управление МВД.