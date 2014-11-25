Новый центр для мигрантов ежедневно станет обслуживать 5 тысяч человек

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Многофункциональный центр обслуживания трудовых мигрантов построят в деревне Сахарово в Новой Москве до конца февраля 2015 года, рассказал M24.ru источник в ГУП "Московское имущество". К началу следующего года будет готова мобильная версия - из тентов с панельным перегородками, а к концу зимы - еще и капитальное строение. Гастарбайтеры смогут получить там все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка. Ежедневно центр будет обслуживать 5 тысяч человек. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов. Строительство центра обойдется в 3,2 млрд рублей. Рядом с МФЦ построят также центр депортации нелегальных мигрантов.

МФЦ для мигрантов появится на 50 км Калужского шоссе в деревне Сахарово на территории, где раньше располагалась воинская часть спутниковой связи Генштаба, расформированная два года назад. Для управления объектом было создано ГБУ "Многофункциональный миграционный центр". Помимо МФЦ для легальных гастарбайтеров, в Сахарово построят и центр временного содержания для нелегалов, ожидающих депортации. О том, что он появится именно в этом населенном пункте, в октябре сообщило M24.ru.

До конца декабря будет построен мобильный МФЦ для легальных гастарбайтеров. Он будет состоять из тентов с панельными перегородками. На входе поставят рамки металлоискателей и устроят зону обогрева. Площадь объекта составит чуть более 17 тысяч кв. метров.

По словам собеседника M24.ru, в мобильном МФЦ будут работать 72 отделения службы "одного окна" и 38 окон обслуживания ФМС. В службе "одного окна" мигранты смогут сдать необходимые документы, чтобы встать на миграционный учет и оформить патент, сфотографироваться, снять отпечатки пальцев, взять квитанцию для оплаты. В "зоне ФМС" - получить необходимые документы. Обслуживание посетителей в МФЦ будет производиться через систему электронной очереди. Каждый мигрант возьмет на входе специальный талон и пройдет к окну, когда его номер высветится на информационном табло. На одного посетителя отводится не более 20 минут. Всего мобильный МФЦ будет ежедневно обслуживать 2 тысячи человек с 8.00 до 22.00.

До конца февраля в Сахарово планируют построить также стационарный МФЦ, отметили в ГУП "Московское имущество". Он будет в три раза больше мобильного – площадью 50 тысяч кв. метров. Пропускная способность составит 5 тысяч человек в сутки. В стационарном МФЦ мигранты смогут обследоваться у врачей, получить полис ДМС, пройти обучение и сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Для учебы оборудуют 28 классов.

Помимо услуг ФМС, на территории нового центра в Сахарово мигранты смогут получить дополнительные платные сервисы. Для них будут работать банковское отделение, сотовый салон, аптека, магазины, кассы для билетов на самолет и поезд. На территории МФЦ также будут действовать отдел полиции, камеры хранения багажа, парковка для автобусов и автомобилей.

История вопроса Сейчас встать на миграционный учет и получить патент можно во всех отделениях УФМС по Москве. Однако разрешение на работу выдается только в отделе внешней трудовой миграции столичного УФМС, который находится в районе Бибирево на улице Корнейчука. Местные жители не раз жаловались на то, что он расположен слишком близко к их домам, и постоянный наплыв мигрантов вызывает дискомфорт. В итоге отдел решили убрать из Бибирева. При этом в сахаровском центре объединят все возможные услуги для мигрантов, которые сейчас они получали по всему городу. Например, за медсправками нужно было ехать в окружные диспансеры, а экзамены по русскому языку и истории сдавать в институтах, например, в РУДН.



Ответственный секретарь Общественного совета при столичном управлении ФМС Юрий Московский отметил, что услуги для трудовых переселенцев по-прежнему будут доступны и в обычных отделениях миграционной службы. Просто в МФЦ их можно будет получить все сразу в одном месте. "При этом центр обязательно должен быть обеспечен транспортной доступностью", - сказал Аксенов.

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов полагает, что необходимо организовать регулярное и удобное транспортное сообщение до МФЦ.

"В 2007 году, когда мигрантам разрешили самим получать разрешение на работу, в УФМС образовались очереди, - сказал Каримов. - В 2015 году, когда заработает патентная система, снова будет наплыв посетителей. Необходимо организовать автобусное сообщение до многофункционального центра, потому что метро туда не ходит. Мы со своей стороны будем разъяснять людям, как добраться до МФЦ и пользоваться его услугами. При этом такой центр, конечно, должен находиться вне жилых кварталов, чтобы не вызывать недовольства местных жителей", - сказал Каримов. К слову, сегодня до деревни Сахарово можно доехать на автобусе 1004, который идет из Северного Бутова.



Напомним, с 1 января 2015 года патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Стоимость патента в Москве составит 4 тысячи рублей. По данным УФМС, в Москве легально работают 400 тысяч гастарбайтеров.

София Сарджвеладзе, Анатолий Федотов