"Российская газета": вторник, 14 августа 2012 года

Путин и простота

100 дней после инаугурации

Такие даты положено отмечать разборами, что сделано/не сделано за «первую сотню». Однако в данном случае «100 дней» — не больше, чем ритуал. «Брачный контракт» Путина с Россией — хоть и не церковный и не пожизненный — меряется не днями, а десятилетиями. Все знают: какую бы должность ни занимал Путин, реально он руководит страной непрерывно с 1 января 2000 года и на светофорах (2004, 2008, 2012) его поезд дальнего следования даже не вздрагивает, не ускоряет и не замедляет ход — издалека горит ровный зеленый, и хотя отдельные пассажиры портят глаза, стараясь разглядеть красные отблески, ничего у них не получается. Перед нами — все тот же президент, которого мы знаем, великий дозировщик, великий балансировщик.Что в сущности и так понятно: в 60 лет люди не меняются, а если уж меняются, то чаще всего таким образом, что лучше бы не менялись. Так что раз Путин остается самим собой, то это только к лучшему.

Леонид Радзиховский, "РГ"

Пометут за скорость

Предложен новый вид наказания для водителей

Водители-лихачи могут получить спецпредложение от Госдумы: если нет желания платить штрафы за нарушения правил, их позволят отработать. Точнее — заставят. В Государственную Думу внесен законопроект, который добавляет новое наказание за неуплату административного штрафа — обязательные работы. Нарушителю, отказавшемуся расплатиться, предложат сделать что-нибудь полезное для общества в личное время. Список хороших дел будет утвержден дополнительно. Массовой «клиентурой» для сбора административных штрафов как раз являются водители. Если предложение пройдет, у водителей появится возможность искупить трудом дорожную вину.

Владислав Куликов, "РГ"

Хорошо едим

Арестантам в СИЗО увеличат паек

Новые нормы довольствия для тех, кто содержится в СИЗО и изоляторах временного содержания, установлены приказом министра внутренних дел России. Приказ размещен на официальном сайте МВД для общественной экспертизы. Речь в документе идет об установлении повышенных норм и рациона питания подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел, следственных изоляторах ФСИН и даже ИВС пограничных органов ФСБ. Впрочем, на увеличение пайка рассчитывать могут далеко не все сидельцы, а больные и инвалиды 1 и 2 групп, несовершеннолетние, а также беременные женщины и кормящие матери. Судя по всему, рацион и нормы составляли не только тыловики и финансисты, но и врачи-диетологи.

Михаил Фалалеев, "РГ"

Получите номер. Пожизненно

ГАИ упрощает систему учета машин

Важный для всех автомобилистов документ разработан в ГАИ. Длительная и запутанная процедура регистрации автотранспорта упрощается, сокращается время на регистрацию, убираются лишние процедуры. Все это прописано в новом документе - регламенте о регистрации авто- мототранспортных средств. Его проект выложен для общественного обсуждения на сайте МВД. Надо сказать, что регламент несколько предвосхищает закон о регистрации, который в сентябре Госдума обсудит в первом чтении. Многие новации нового закона уже заложены в ведомственном документе. В частности, возможность проведения регистрационных действий (будь то постановка на учет или снятие с учета) в любом подразделении ГИБДД страны без привязки к вашему месту жительства. После того, как регламент будет принят, отпадет нужда и во временной регистрации автомобиля. Единственное, для кого сохранится временный учет – это иностранные граждане, на длительное время приехавшие в Россию на своих автомобилях.

Владимир Баршев, "РГ"

Людям не туда

Законодатели предлагают сократить полномочия арбитража

Новый законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает урезать полномочия арбитражных судов. Инициатива закрывает дорогу в арбитражные суды гражданам, оспаривающим нормативные правовые акты в экономической сфере. Вместо этого людям предлагают обращаться в суды общей юрисдикции. Правоведы неоднозначно оценивают такую идею. К

Владислав Куликов, "РГ"

Коммуналка на пределе

Минрегион разработал новые стандарты стоимости ЖКХ

Правительство планирует повысить федеральные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг на ближайшие три года. Проект нового постановления опубликован на официальном сайте минрегиона. Согласно документу, в 2013 году стандарт предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья в среднем по России составит 109,4 рубля. Для сравнения, в предыдущем варианте постановления предел на этот год был утвержден в размере 104,5 рубля. В следующие пару лет планка также будет подниматься и к 2015 году достигнет 133,7 рубля за квадратный метр. Любопытно, что федеральный стандарт стоимости капремонта разработчики постановления оставили без изменения. На 2013 год он составляет 6,5 рубля за квадратный метр.

Юлия Кривошапко, "РГ"

2 миллиона самоубийц

Поток наркотиков в Россию пошел из Европы

Целая страна, более 200 миллионов человек по всему миру, хоть раз в год принимают наркотики. Такие данные обнародовал авторитетнейший британский медицинский журнал «Ланцет». Для сравнения: в 2009 году Управление ООН по наркотикам и преступности сообщило, что в мире приблизительно от 15 до 39 миллионов наркоманов. По данным британского журнала, в мире примерно от 125 до 203 миллионов человек употребляют марихуану, от 14 до 56 миллионов — амфетамины, от 12 до 21 миллиона — опиаты, и, наконец, от 14 до 21 миллиона человек подсели на кокаин. Эти страшные цифры подтверждают и последние исследования ООН. По данным Всемирной организации здравоохранения, за год умерло от наркотиков более двух миллионов молодых людей по сравнению с 1,5 миллиона, скончавшимися от алкогольной зависимости. Спецслужбы отмечают возросшую роль в латиноамериканском наркотрафике Гондураса, который превратился в огромный перевалочный пункт зелья в США, Канаду и Европу. Что касается России, то наркоконтроль с тревогой констатирует существенное увеличение потока наркотиков из стран Европы. За последние месяцы выявлено 36 фактов поставок синтетических наркотиков из еврозоны. Предотвращено семь поставок гашиша, переправка которого осуществлялась из Голландии, Великобритании и Германии посредством почтовых отправлений. Увеличилось количество попыток доставить из Великобритании, Голландии, Германии синтетические наркотики.

Владимир Богданов, "РГ"

Жизнь без правил

Кто в ответе за нашу безопасность?

По данным Фонда «Общественное мнение», половина россиян хотела бы пройти курсы, обучающие поведению в экстренных ситуациях. Треть такие курсы посещать не хочет, объясняя это тем, что уже знают, что делать, или надеясь на то, «как Бог даст, так и будет». Кто и как отвечает сегодня за нашу безопасность? На эти вопросы отвечает Олег Русак, главный редактор журнала «Безопасность жизнедеятельности».



Татьяна Владыкина, "РГ"

Чья фамилия в черном списке?

Пограничники СНГ получат базы данных тех, кому запрещен въезд в Россию

Предложения руководства Федеральной миграционной службы России по ужесточению ответственности за нарушения миграционного законодательства, возможно, будут обсуждены и приняты Государственной Думой к концу этого года. Речь идет об увеличении сроков запрета на въезд в Россию иностранцам, нарушившим наши законы, с 5 до 10 лет. Более того, за незаконное пересечение российской границы и организацию незаконной миграции будут сажать в тюрьму на 5 лет, а если это преступление совершено при отягчающих обстоятельствах, то и на 7 лет. Что важно, эти законодательные инициативы подготовлены и внесены по рекомендации главы государства Владимира Путина. Руководство ФМС России неоднократно подчеркивало, что эти меры необходимы для обеспечения выполнения Концепции миграционной политики. Ведь нелегальная миграция, особенно рецидивные незаконные проникновения на нашу территорию, не только осложняют отношения между государствами, но и угрожают национальной безопасности России. Заместитель директора ФМС России Анатолий Кузнецов сообщил «Российской газете», что речь идет не об автоматическом ужесточении карательных санкций, а о создании условий, предупреждающих, а то и предотвращающих нарушения нашего законодательства.

Михаил Фалалеев, "РГ"