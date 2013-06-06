2 млрд рублей штрафов за незаконную миграцию выписано с начала года

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала 2013 года в Москве наложено более 2 миллиарда рублей штрафов за нарушение миграционного законодательства. При этом наибольшее количество мигрантов находятся на территории московского региона, заявил руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский на 13-м заседании Совета руководителей миграционных органов СНГ.

"Лидером по количеству поставленных на учет мигрантов является Москва – 17,29%. Именно этот регион наиболее привлекателен для мигрантов. С начала 2013 года для работы в Москве 1528 мигрантам было выдано разрешение на трудоустройство в различных организациях столицы. Из них 114 высококвалифицированных специалистов получили работу в реализации проекта "Сколково"", – сказал глава ФМС.

По его словам, в последнее время "значительно увеличился рост нелегальной миграции", и продолжает расти.

"За нарушение сроков пребывания иностранных граждан на территории России мы не привлекаем их к уголовной ответственности, только - к административной. За четыре месяца 2013 года выявлено более 852 тысяч фактов нарушения миграционного законодательства. Наложено порядка 2,1 миллиарда рублей в виде штрафов, из них было взыскано в доход государства более 1,2 миллиарда рублей", – сказал Ромодановский.

Он отметил, что в Москве по соглашению с исполняющим обязанности мэра столицы Сергеем Собяниным была достигнута договоренность "активизировать мероприятия по пресечению потока нелегальной миграции". Глава ФМС выразил надежду, что уже с начала 2014 года поток нелегалов снизиться, поскольку въезд в страну будет разрешен только по загранпаспортам.

Екатерина Карачева