ФАС готова возбуждать дела против авиакомпаний из-за цен на билеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать возбуждать дела против авиакомпаний, если они не поменяют свою ценовую политику, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

"Я не исключаю возбуждения дел против всех наших авиационных компаний, включая зарубежные, если какие-либо шаги навстречу не будут сделаны или это движение не будет обозначено", - цитируют его слова "РИА Новости".

По словам Артемьева, ФАС предоставит приглашает представителей авиакомпаний к диалогу и дает неделю на раздумья и приглашает их к диалогу. "Если диалога не будет, мы будем действовать по нашему закону", - подчеркнул глава ФАС.

Ранее ФАС не раз предупреждала авиакомпании, что они завышают цены на билеты, несмотря на невысокую заполняемость рейсов, и удерживают эту высокую цену до вылета. Артемьев считает, что авиаперевозчики не понесут больших затрат, если будут снижать цены на билеты при падении спроса.

Ранее он заявил, что ФАС намерена создать новую систему бронирования в России.