ФАС просит абонентов "большой тройки" рассказать о коротких номерах

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба начала рассматривать дело в отношении ОАО "МегаФон", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "ВымпелКом" по признакам нарушения закона "О защите конкуренции".

В целях "полного и всестороннего рассмотрения дела" ФАС просит абонентов МТС, "Мегафона" и "Билайна" предоставить информацию о содержании входящих SMS-сообщений с коротких номеров и детализацию счетов, подтверждающую списание средств.

Также ведомство просит пользователей предоставить переписку с сервисными службами операторов связи или контент-провайдеров по вопросу списания денежных средств со счетов.

Напомним, ФАС возбудила дело против "большой тройки" из-за многочисленных обращений граждан. По мнению ведомства, система доступа к информационным и развлекательным сервисам контент-провайдеров, созданная "большой тройкой", может ущемлять интересы абонентов, "поскольку позволяет навязывать услуги, в которых абоненты не заинтересованы или которые они не заказывали".

Рассмотрение дела назначено на 26 ноября 2012 года.