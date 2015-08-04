Сегодня в СМИ: проверки ЧОПов и меры против авиадебоширов

Фото: m24.ru

После серии скандалов в супермаркетах полиция начала массовые проверки частных служб безопасности

Серия громких скандалов, вызванных самоуправством и откровенным хамством по отношению к покупателям охранников магазинов, побудила полицию начать по всей России повсеместную проверку ЧОПов, которые охраняют магазины, сообщает "Российская газета".

Первые результаты полицейской ревизии шокируют. Выяснилось, что вместо профессиональных, обученных охранников в сетевых магазинах ради экономии выставляли на контроль обычных работников прилавка. И не только одевали их в форму, но даже выдавали так называемые спецсредства - дубинки, наручники, электрошокеры, газовые баллончики.

Новый закон позволит не пускать на борт авидебоширов

Госдума уже этой осенью может принять закон, разрешающий авиакомпаниям не продавать билеты авиадебоширам, пишет "Российская газета".

Один из авторов соответствующих поправок в Воздушный кодекс депутат Ярослав Нилов рассказал, что месяц назад законопроект был принят в первом чтении, и с ним идет работа. Сейчас законопроект находится в комитете по транспорту.

ФАС начала контролировать уровень звука рекламных роликов на радио и телевидении

Громогласной рекламе на телеканалах и в радиоэфирах поставлен заслон. Допустимый уровень звука рекламного ролика отныне не может превышать громкость предыдущего или последующего фрагмента передачи более чем на 1,5 децибела. Это в десять раз тише, чем шелест листвы, передает "Российская газета".

Власти также пошли навстречу миллионам граждан, противникам рекламы, транслирующейся с использованием громкоговорителей, ретрансляторов, репродукторов и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств.

Железнодорожные переезды оснастят новыми санкциями

Власти собираются радикально ужесточить наказание за выезд на железнодорожный переезд. Действующий штраф может быть увеличен с 1 тысячи до 5 тысяч рублей или заменен лишением прав. Таким образом власти отреагировали на недавнее крупное ДТП в Белгородской области, где в результате столкновения грузовика с поездом пострадали 11 человек, сообщает "Коммерсантъ".

Действующая санкция за пересечение переезда на красный свет — штраф 1 тысяча рублей или лишение прав на срок до полугода (это решает суд), при повторном нарушении — безальтернативное лишение прав на срок до года. За "пересечение двойной сплошной" (выезд на встречную полосу) водителей лишают прав или штрафуют на 5 тысяч рублей, за езду в пьяном виде штрафуют на 30 тысяч рублей или лишают прав.

Единый техзаказчик для госстроек будет создан в этом году

Единый куратор строек, финансируемых за счет федерального бюджета, должен начать работу уже к концу 2015 года. Как стало известно "Коммерсанту", такое поручение правительство дало Минстрою.

В будущем создаваемый единый технический заказчик (ЕТЗ) будет контролировать около 400 млрд рублей в год — таков средний бюджет госстроек. Чиновники рассчитывают за счет создания новой организации обеспечить экономию до 20% средств. Но эксперты предупреждают, что ЕТЗ будет сложно влиять на эффективность затрат.

"Автодор" привлекает деньги ФНБ на новое кольцо вокруг Москвы

Госкомпания "Автодор" выбрала Газпромбанк организатором размещения облигаций на 16,706 млрд рублей. Деньги компания намерена привлечь из фонда национального благосостояния (ФНБ) на софинансирование секций 1 и 5 Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), пишут "Ведомости".

Это два соседних участка к югу и западу от Москвы общей протяженностью 137 км и стоимостью 48,9 млрд и 42,2 млрд рублей соответственно. Это второй транш облигаций "Автодора", который будет оплачен за счет ФНБ.

"Почта России" может поделиться брендом с партнерами

"Почта России" может избавиться от убыточных сельских отделений, заключая договоры франшизы. Это следует из проекта закона "О почтовой связи", подготовленного ко второму чтению и направленного заместителем министра связи Михаилом Евраевым в профильный комитет Госдумы и экспертный совет при правительстве, передают "Ведомости".

Законопроект дает возможность одному почтовому оператору договориться с другим о том, чтобы тот оказывал услуги от его имени – по сути, по франшизе. Отделения, работающие по схеме франшизы, будут учитываться контрольным органом, следящим за соблюдением контрольных сроков доставки корреспонденции, наравне с обычными, следует из законопроекта.

Без субсидий государства рынок ипотеки ожидало бы пятикратное падение продаж

Ипотечное кредитование в России вернулось на уровни 2012 года. С начала года банки выдали ипотечных кредитов на 467,9 млрд рублей, что на 40,1% меньше, чем годом ранее, следует из данных Центробанка, сообщают "Ведомости".

Это рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов за последние пять лет, говорит президент "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева. Просроченная задолженность, по ее данным, в сегменте выросла за полгода на 17,4% до 54,13 млрд рублей.