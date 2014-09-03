Единый госэкзамен можно будет сдавать круглый год

ЕГЭ разрешат сдавать в течение всего года

Рособрнадзор откроет сеть центров, где любой желающий в течение года сможет сдать ЕГЭ, сообщает телеканал "Москва 24".

Лучшая попытка сдачи экзамена пойдет в аттестат. Открыть такие центры планируется до конца 2014 года.

"Коммерсантъ" уточняет, что экзамены в центрах пройдут при таких же строгих мерах безопасности, как и летний ЕГЭ. "Сейчас мы готовим необходимые изменения в порядок проведения государственных экзаменов, которые позволят сдавать их круглый год",- цитирует издание главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.

О том, будет ли услуга платной и сколько попыток дадут желающим, пока неизвестно.