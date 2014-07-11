Голова профеcсора Кастера: в прокат вышел новый фильм с Джонни Деппом

10 июля в российский прокат вышел фильм "Превосходство" с Джонни Деппом в главных ролях. Американский актер исполнил роль ученого Уилла Кастера, который работает над созданием суперкомпьютера, способного заменить человеческий интеллект. Режиссер картины - Уолли Пфистер, в качестве оператора работавший над трилогией о Бэтмене. Обозреватель сетевого издания M24.ru Максим Эйдис картиной остался доволен, однако заметил несколько недостатков.

Эвелин (Ребекка Холл) и Уилл Кастеры - не просто семейная пара. Их партнерство простирается куда дальше: они коллеги, единомышленники, партнеры в бизнесе. Эвелин и Уилл (каждый cо своей стороны) не первый год работают над созданием искусственного интеллекта и уже близки к успеху; во всяком случае, они создали "умную" компьютерную сеть, вполне способную поддерживать светскую беседу и, как предполагает Уилл, обладающую зачатками самосознания. Коллега и друг Кастеров Макс (Пол Беттани) сомневается - даже не столько в успехе совместного проекта (хотя и в нем тоже), а в его целесообразности. Как это часто случается, жизнь решает спор раньше, чем успевают договориться между собой несогласные. Группа террористов, убежденных в том, что искусственный интеллект может принести людям лишь несчастья, наносит одновременные удары по научным лабораториям. Достается и Уиллу: в него стреляют, когда он выходит из зала после очередной презентации своего проекта. И ранят смертельно: пуля оказывается отравлена полонием. Врачи дают Уиллу максимум месяц. Отсчет пошел.

Кадр из фильма "Превосходство". Фото: facebook.com/TranscendenceMovie

К счастью, Кастер буквально на днях, экспериментируя с обезьянами, добивается успеха в "оцифровке" их сознания: Уиллу удается отсканировать обезьянью личность со всеми ее уникальными свойствами, ощущениями и чувствами. Обезумевшая от горя Эвелин уговаривает Макса проделать подобное и с Уиллом, уже стоящим одной ногой в могиле. Друзья пытаются "пересадить" душу Уилла в разработанную ими систему. Срабатывает: Уилл телесный умирает, зато его личность, приобретя вид "говорящей головы" в мониторе, начинает свою новую бесплотную жизнь. И начинает ее весьма активно, а именно первым делом требует подключить себя к интернету. Оттуда, распределяя задания по всем компьютерам мира, Уилл (если это именно он - ведь разве можно знать наверняка?) первым делом решает проблему финансовую (теперь Эвелин Кастер несметно богата), а затем переходит к главному: ему нужно расширение, его сущность требует экспансии. И хотя за всеми цифровыми делами перешедший в мир иной муж не забывает о любимой (они даже совместно ужинают - вернее, ужинает Эвелин, а Уилл лишь двигает челюстями и почавкивает), его супруга (или вдова) не может отделаться от тревожного чувства и поверить в то, что перед ней в мониторе - именно ее муж, а не новая личность или имитирующая Уилла программа. Разумеется, правительственные агенты тоже готовятся к худшему...

Фильм начинается с великолепной немой сцены, которой мог бы позавидовать любой режиссер: выходя из дома на опустошенную, постапокалиптического вида улицу, Макс подпирает дверь компьютерной клавиатурой. Всего несколько секунд, закадровый монолог еще не начался, но зрители уже понимают: случилась катастрофа, изменившая человечество. Компьютеры больше не нужны. В не меньшей степени захватывает и завязка сюжета, изложенная выше (и все же, что бы ни напридумывали российские прокатчики, трансцендентность - она и есть трансцендентность, хотя да, запомнить сложное слово и правда нелегко). С одной стороны, конечно, историй о моральной ответственности ученых за результат их работы придумано множество (одна из них, быть может, лучшая - это "Франкенштейн"). С другой - создателям фильма удается найти свою интонацию; скорее, грустную и лирическую, чем пугающую. Более того: даже недосмотрев картину до середины, понимаешь, что хотя Чудовище Мэри Шэлли и кинговский Газонокосильщик явно где-то рядом, история Кастеров будет о чем-то немного ином. Так и получается; вот только на ходу фантастический сюжет успевает наполниться кучей лишних подробностей, обрасти парой десятков ненужных персонажей и, наконец, скатиться в невыносимо сентиментальную голливудскую мелодраму.

Кадр из фильма "Превосходство". Фото: facebook.com/TranscendenceMovie

Подобный микс может показаться неожиданным и, при всей своей нелепости, оригинальным - но лишь до тех пор, пока не вспоминаешь, кто же такие, собственно, эти самые создатели фильма. Режиссер-дебютант Уолли Пфистер стал известен благодаря многолетнему сотрудничеству с Кристофером Ноланом (в качестве оператора). Ну и сам Нолан, разумеется, появляется в титрах в качестве продюсера. И точно: "Превосходство" обладает как всеми плюсами последних фильмов Нолана (необычная задумка, внушительный масштаб, попытка говорить со зрителем по-взрослому), так и всеми их минусами (гигантомания, нелогичный сюжет, затянутость, стремление снять кино во всех жанрах сразу, пошлая слезливость и уж совсем ни в какие ворота не пролезающая претенциозность уровня "я - новый Кубрик"). Как ни странно, "Превосходство" спасает не кривоватый финальный всхлип и даже не Джонни Депп (который, подобно своему герою, хоть ты тресни отказывается стареть, а потому в роли научного гения смотрится довольно нелепо). Главным здесь оказывается другое: неожиданно лирическая для метахоррора авторская интонация и "второй состав" актеров, среди которых и эпизодические Морган Фриман, Киллиан Мерфи, и, как всегда, невероятный Пол Беттани. Пожалуй, как раз благодаря Беттани "Превосходство" все-таки проникает в душу куда глубже, чем нолановское жуткое "Начало" или трилогия о Бэтмене. Актерам удается сделать хороший, но все-таки по-нолановски мертвый фильм в жанре sci-fi живым и увлекательным, а кое-где и пронзительным. Согласитесь, задача не многим проще, чем "оживить" суперкомпьютер!

Максим Эйдис