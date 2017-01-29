Певица Рианна обозвала президента Дональда Трампа

Певица Рианна обозвала президента США Дональда Трампа "аморальной свиньей" в своем микроблоге в Twitter.

Возмущение певицы вызвал подписанный президентом закон о мигрантах, который запретил въезд в страну владельцам грин-кард из семи стран Ближнего Востока. Кроме того, Трамп в скором времени планирует начать строительство стены на границе с Мексикой.

Рианна – не единственная звезда шоу-бизнеса, которая открыто выступает против избранного президента.

В ходе женского марша в Вашингтоне британская певица Мадонна нецензурно высказалась в адрес Трампа. Из-за этого телеканал CNN был вынужден прервать ее речь в прямом эфире.

Позднее Мадонна заявила, что ее слова были неправильно поняты.

