В Домодедове ответили на претензии "Аэрофлота" по поводу задержки рейсов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Решение об обслуживании пассажиров на запасном аэродроме или об ожидании улучшения погоды для возвращения в аэропорт назначения является прерогативой авиакомпаний. Об этом говорится в официальном комментарии аэропорта Домодедово.

В понедельник вечером пять рейсов "Аэрофлота" в связи с грозой были перенаправлены в Домодедово вместо Шереметьева. Пассажиры этих рейсов не смогли сразу выйти из самолетов, им пришлось провести салоне несколько часов, ожидая пока их примет терминал.

По данным СМИ, задержка произошла, потому что правила работы аэропортов при подобных ситуациях пока не приняты. Однако в Домодедово подчеркивают, что правового вакуума в этом вопросе не существует, а порядок взаимодействия авиаперевозчика и принимающего аэропорта в случае посадки самолета на запасной аэродром определен распространенной международной практикой.

Гроза 28 июля не помешала работе аэропорта Домодедово

Согласно такой практике, в случае отсутствия договора между авиакомпанией и аэропортом, услуги по обслуживанию самолетов авиакомпаний предоставляются строго по тарифам, установленным в соответствии с приказом Минтранса № 110 "Об аэронавигационных и аэропортовых сборах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве", отметили в Домодедове.

При этом перечень необходимых услуг, предоставляемых службами аэропорта, определяется в ходе переговоров представителей перевозчика и воздушной гавани. Обязательства по оплате, как правило, подтверждаются со стороны авиаперевозчика в форме письменной гарантии.

Напомним, в понедельник вечером около 150 рейсов не смогли вовремя обслужить в столичных аэропортах из-за непогоды. Самолеты перенаправляли из Внукова и Шереметьева в Домодедово. При этом из-за грозового фронта на несколько часов задерживали высадку из самолетов.

Так, группа из 30 детей, которые прилетели с фестиваля в болгарском Бургасе, смогла покинуть аэропорт только глубокой ночью, хотя время прибытия рейса было дневным. Несколько часов они провели в самолете, а затем оставались в стерильной зоне, пока администрация авиаузла получала нужные документы.