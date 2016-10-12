Высокоскоростная магистраль Москва – Адлер может пройти через Домодедово

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Высокоскоростная магистраль Москва – Адлер может пройти через аэропорт Домодедово. АНО "Дирекция Московского транспортного узла" рассматривает соответствующее предложение воздушной гавани. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора ведомства Алексея Петрова.

По его словам, решение о прохождении магистрали по территории Подмосковья будет приниматься с учетом всех проработанных предложений.

Некоторые ВСМ уже разработаны. Так, длина магистрали на участке Казань – Екатеринбург составляет 766 километров, а на участке Москва – Казань – Екатеринбург – 1525 километров. Там будут реконструированы и построены вокзалы, станции и железнодорожные линии со скоростным движением. Также будут реконструированы элементы инфраструктуры железной дороги на участке Туапсе – Адлер Северо-Кавказской железной дороги.

Летом в РЖД заявили, что планируют более чем в четыре раза увеличить сеть высокоскоростных магистралей. Сейчас идет проектирование высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Полноценное движение по ВСМ планируется запустить к 2020 году. Протяженность линии составит 770 километров, дорога пройдет по территории семи субъектов России.

Проект предусматривает 15 остановок, в том числе в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа, при этом от Нижнего Новгорода до Чебоксар можно будет доехать за час.