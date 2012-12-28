Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в Москве в январе

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Третий Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет с 9 по 24 января в Светлановском зале Дома музыки

На открытии 9 января выступят московский Синодальный хор, государственный академический русский хор имени Свешникова и государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова.

В программе духовные сочинения Кастальского, Чеснокова, Чайковского, Рахманинова и митрополита Илариона. Центром концерта-открытиястанет одно из самых известных сочинений митрополита Илариона – "Рождественская оратория", в которой сам автор выступит в роли Евангелиста.

12 января состоится концерт смешанного хора при храме Александра Невского из Болгарии. Особенностью программы коллектива станет исполнение хоровых творений национальных авторов, многие из которых можно услышать только в стенах Патриаршего кафедрального храма "Св. Александр Невский".

В рамках фестиваля 15 января состоятся выступления хора Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и Праздничного Патриаршего мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря. Они исполнят духовные песнопения, а также русские и украинские народные песни.

Закроют Рождественский фестиваль национальный филармонический оркестр России и академический Большой хор "Мастера хорового пения". В программу заключительного концерта, который пройдет 24 января, вошли Реквием Караманова – крупнейшего симфониста нашего времени, а также избранные хоры из лучших циклов Чайковского и Танеева, вошедшие в золотой фонд отечественной хоровой литературы.

Начало всех концертов в 19.00.