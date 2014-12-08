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Москва 24

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Культура

08 декабря 2014, 16:07

Ведущий "Москвы 24" Алексей Вершинин снялся в короткометражке "Триста"

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Презентация короткометражного фильма "Триста" состоится 21 декабря в Доме кино. Главный герой ленты – безработный отец-одиночка Костя, который пытается найти денег на подарок для дочери. Одну из ролей в фильме сыграл ведущий телеканала "Москва 24" Алексей Вершинин.

По сюжету фильма у дочки главного героя день рождения, но он без гроша в кармане. Чтобы заработать на подарок, Костя покупает на последние 300 рублей бензин и отправляется "бомбить" по ночной Москве, не подозревая, что его затея может закончиться трагично.

В фильме "Триста" в качестве продюсера дебютировал актер Ярослав Жалнин, известный зрителям по главной роли в картине "Гагарин. Первый в Космосе".

В создании короткометражки также приняли участие ведущий телеканала "Москва 24" Алексей Вершинин, продюсер Катя Кабак, актриса Евгения Хомжукова, актеры Егор Сальников и Даниил Воробьев. Режиссер фильма - Алексей Боченин. Главную роль исполнил Ярослав Жалнин.

Добавим, что средства на фильм собраны с помощью краундфандинговой платформы.

На презентацию фильма приглашены продюсер Илья Бачурин, актриса Равшана Куркова, актер Виталий Гогунский (Кузя; сериал "Универ"), актер Александр Соколовский (сериал "Молодежка"), актер Влад Канопко (сериал "Молодежка"), актриса Алеса Качер, актриса и депутат Мария Кожевникова, телеведущий Алексей Вершинин.

Начало в 20.00.

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