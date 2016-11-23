Многофункциональные центры госуслуг начнут выдавать паспорта с 1 февраля 2017 года, говорится в указе Дмитрия Медведева на сайте правительства РФ.

В настоящее время в МФЦ лишь принимают документы и личные фотографии для получения или замены паспорта.

Изменения затронут центры госуслуг на всей территории России.

В ноябре специальная программа Мосробот начала оповещать москвичей об истечении срока действия паспорта. Уведомления придут пользователям городских порталов, указавшим свой возраст в анкете. В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что робот будет не только присылать уведомления по почте, но и рассказывать москвичам, где и как заменить паспорт, потратив минимум времени и сил.

