Могерини заявила о потере США статуса мирового лидера

Фредерика Могерини заявила о близости США к потере статуса мирового лидера. Об этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности рассказала в интервью немецкой Welt.

По словам Могерини, еще никогда Штаты не выглядели такими поляризованными и разделенными внутренними конфликтами. Она отметила, что страна, претендующая на мировое лидерство, не может быть столь разобщенной.

Вместе с тем, глава европейской дипломатии заявила, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Европы так, как Европа не вмешивается в дела американские.

В заключение Могерини сделала вывод, что в ближайшие годы наступит новый этап американо-европейских отношений, в которых будет все больше и больше разногласий по широкому кругу тем.