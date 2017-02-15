Могерини заявила о потере США статуса мирового лидера

Фото: Imago/ТАСС
Фредерика Могерини заявила о близости США к потере статуса мирового лидера. Об этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности рассказала в интервью немецкой Welt.
По словам Могерини, еще никогда Штаты не выглядели такими поляризованными и разделенными внутренними конфликтами. Она отметила, что страна, претендующая на мировое лидерство, не может быть столь разобщенной.
Вместе с тем, глава европейской дипломатии заявила, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Европы так, как Европа не вмешивается в дела американские.
В заключение Могерини сделала вывод, что в ближайшие годы наступит новый этап американо-европейских отношений, в которых будет все больше и больше разногласий по широкому кругу тем.
Краеугольный каменьОдин из насущных вопросов в отношениях США и Евросоюза – будущее Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП), продвижением которого Вашингтон активно занимался в бытность президента Обамы. В рамках его реализации, в первую очередь, планировалась масштабная либерализация торгово-экономических отношений, против которой выступают многие европейцы.
Дело в том, что этот договор предусматривает снижение торговых барьеров, которые в большинстве своем затронут именно европейские стандарты качества, которые в разы выше своих американских аналогов. В этом смысле не удивительно, что проект самого документа готовился в строжайшей секретности и был обнародован лишь из-за утечки текста соглашения через WikiLeaks.
Если учесть позицию Дональда Трампа, которая заключается в необходимости первоочередного решения внутренних проблем США, то скорее всего проект американо-европейского Партнерства канет в лету так же, как и его азиатский аналог – Транстихоокеанское партнерство, от участия в котором Трамп отказался сразу же после вступления в должность президента.