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Общество

04 августа 2014, 15:30

Медведев проверит финансовую обеспеченность туроператоров

Дмитрий Медведев туризм туристы турфирмы власть туроператоры

Фото: ИТАР-ТАСС

В России планируют проводить периодические проверки туроператоров и лишать права деятельности тех, у кого нет достаточного финансового обеспечения. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

"Я думаю, что нужны периодические проверки - на будущее, и исключение из реестра туроператоров тех, у кого нет надежного финансового покрытия", - приводит слова премьера "Интерфакс".

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил врио главы Ростуризма Олега Сафонову и вице-премьеру правительства Дмитрию Козаку взять под контроль ситуацию с клиентами турфирм, приостановивших свою деятельность.

"Но на что должно обратить внимание правительство и Ростуризм, - не должно быть ситуаций, которая сложилась. Эти все турагентства действуют по принципу пирамиды, ни за что не отвечают, а потом говорят: "Ой, извините, у нас клиентуры стало мало". А когда начинаются вопросы к страхованию рисков - тот, кто занимается таким страхованием, вообще не способен ни за что ответить", - отметил глава правительства.

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Напомним, 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановке деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, по предварительным данным, около 40 тысяч туристов приобрели путевки на ближайшее время у фирмы "Лабиринт". По ее словам, сейчас за границей находятся 16 тысяч ее клиентов.

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

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