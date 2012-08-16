В столичном "Динамо" сменился президент клуба

фото с сайта fcdynamo.ru

В правлении московского футбольного клуба "Динамо" произошли кадровые перестановки. Пост президента клуба покинул Юрий Исаев, а новым главой станет Геннадий Соловьев, сообщает агентство "Р-Спорт".

Соловьев до назначения на должность президента занимал пост председателя совета директоров команды, а с 25 июня 2012 года исполнял обязанности советника главы администрации "Динамо".

Он также является генерал-лейтенантом Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Исаев не покинет структуру клуба, а продолжит работу на посту заместителя председателя совета директоров. В должности президента "Динамо" он проработал шесть лет.

Утвердить кадровые перестановки должен совет директоров футбольного клуба, который, по данным агентства, состоится до 20 августа.

Напомним, что "бело-голубые" катастрофически стартовали в чемпионате России, потерпев на старте турнира четыре поражения. После разгрома от "Спартака" со счетом 0:4 главный тренер "Динамо" Сергей Силкин подал в отставку.