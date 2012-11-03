Стадион "Динамо" будет вмещать 30 тысяч человек

Столичные дороги частично перекроют из-за строительства метро

Московский стадион "Динамо" будет перепроектирован на 30 тысяч посетителей вместо запланированных ранее 45 тысяч. Вместимость стадиона уменьшат из-за того, что он не примет матчи чемпионата мира по футболу.

"Предполагалось, что стадион будет построен для проведения чемпионата мира по футболу, но поскольку для этой цели выбраны другие стадионы, такая вместимость не имеет смысла", - цитирует "Интерфакс" заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина.

По словам чиновника, строить стадион такого размера - нерентабельно. "Во-первых, это слишком дорого, а во-вторых, стадионы таких размеров практически никогда не заполняются на сто процентов" - заявил Хуснуллин.

Строительство стадиона заставит внести изменения в схему движения транспорта. Движение между стадионом "Динамо" и парковым комплексом "

Петровский парк" будет частично перекрываться из-за строительства станции третьего пересадочного контура "Петровский парк".

По словам Хуснуллина, строительство находится на начальном этапе и для проведения работ необходимо перекрывать движение, а также снести незаконно возведенную постройку.

Как отметил чиновник, речь идет о торговом киоске.

Планируется, что станция метро "Петровский парк" будет пересадочной со станцией "Динамо". Подрядная организация уже приступила к сооружению котлована.