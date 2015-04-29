Связанные одной судьбой: 70 лет победы

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Москва" Вячеслав Михаленко в интервью M24.ru рассказал о том, какие проекты курирует компания в столице и регионах России в рамках подготовки к юбилею 70-летия Великой Победы.

- Вячеслав Александрович, совсем скоро Россия отметит 70‑летие Победы в Великой Отечественной войне. Каким образом перекликается годовщина Победы и история компании "Газпром трансгаз Москва" в праздновании этого события?

– Это очень хороший вопрос. Для молодого поколения является откровением, то, что всего через год после Победы, в нашей стране был построен первый газопровод. В его строительстве участвовали труженики тыла и фронтовики, вернувшиеся с полей сражений. На нашем предприятии трудились более полутора тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Их руками строились компрессорные и газораспределительные станции, прокладывались трубопроводы и линии технологической связи, обустраивались первые промплощадки и поселки для газовиков.

По сути, и газовая промышленность, и сегодняшние предприятия, входящие в систему "Газпрома", все они, – дети той великой Победы. У всех у нас общая судьба. Поэтому участие в праздновании 70-летия в Великой Отечественной войне имеет особое значение для нашей компании, которая также скоро будет праздновать свой 70-летний юбилей.

– Какие конкретно проекты курирует "Газпром трансгаз Москва" в рамках подготовки к юбилею 70-летия Победы?

– В Москве это, в первую очередь, социально-культурный проект ООО "Газпром трансгаз Москва" – "Ландыш серебристый", который завершится 5 мая музыкально-просветительским мероприятием "Во имя жизни и любви", приуроченный к 175-летию П.И. Чайковского и 70-летию Победы. Мероприятие пройдет в московском театре "Новая опера" и в саду "Эрмитаж" – при поддержке и под патронатом ОАО "Газпром", в рамках программы правительства Москвы по празднованию этих юбилейных дат.

Для нас особенно важно, что главной целью проведения этого мероприятия является популяризация культурного и социально-исторического наследия, его преемственность – от поколения ветеранов Великой Отечественной войны – к современной молодежи. Сад "Эрмитаж" станет на один день парком военного периода, в котором гости окунутся в атмосферу послевоенных лет. Завершится это событие праздничным концертом в театре "Новая опера".

Мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров предприятия, учащихся интернатов и детских домов, которые находятся под патронатом ОАО "Газпром" и других.

На самом деле было бы очень сложно в ходе нашей с вами беседы перечислить все мероприятия, которые проходят под эгидой нашей компании. Этот список действительно большой. Речь идет, в том числе, о благоустройстве памятников в 14 регионах Центральной России, в которых ведет деятельность ООО "Газпром трансгаз Москва", помощь ветеранам в улучшении их бытовых условий, благотворительные пожертвования ветеранским организациям и подшефным детским домам и приютам.

Но я бы хотел остановиться и на других масштабных мероприятиях. Так, наши работники будут участвовать в общероссийских акциях "Бессметный полк", "Солдатская каша", "Георгиевская ленточка". Еще мы реализуем ряд собственных проектов при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в ЦФО.

В течение всего юбилейного 2015 года проходят "сквозные" акции, например, серия концертов военно-патриотической музыки в исполнении Калужского молодежного симфонического оркестра в рамках гастрольного тура по регионам Центральной России. Ведь именно музыка поддерживала людей в годы тяжелых испытаний и на полях сражений и в тылу. Уже состоялись концерты в Клину, Нижнем Новгороде, Владимире, Тамбове, Туле и Орле. Эстафету патриотизма примут города Курск, Рязань и Иваново, а завершится гастрольный тур в декабре 2015 года концертом в Москве в Московской консерватории имени П.И. Чайковского.

В канун празднования юбилея Победы, 6 мая, в Елецком районе Липецкой области при участии нашей компании начнется строительство военно-мемориального комплекса, посвященного 70-летию Победы и началу Елецкой наступательной операции. Этот мемориальный ансамбль станет одним из крупнейших памятных мест не только на территории Елецкого района, но и всего региона.

В марте также прошли спектакли «История солдата» Белгородского театра кукол в Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Московской, Калужской и Белгородской областях. Спектакль создан в жанре фронтовой былины и посвящен 70-летию Курской битвы и Прохоровского сражения. Основные зрители- это дети из подшефных детских домов компании и региона.

– Вы затронули вопрос сохранения памяти и преемственности поколений. Какие проекты в этой сфере есть у вашей компании?

– Я особенно хотел бы выделить акцию "Вахта памяти – 2015", которая наиболее масштабно реализуется на территории Тверской области. Для молодых специалистов нашего предприятия эта историко-патриотическая акция имеет огромное значение.

Представляете, вместо привычного нахождения в офисах они участвуют в настоящих поисковых работах, которые в течение апреля проводятся в Оставшковском районе. Благодаря своей работе ребята обнаружили и подняли останки более 50 бойцов, которые с почестями будут перезахоронены 24 июня 2015 года на территории братского мемориала, рядом с монастырем Нило-Столобенская пустынь.

Мы уверены, что такие патриотические проекты стимулируют молодых специалистов к изучению истории страны, к бережному отношению к прошлому и уважению настоящего. Ведь уже 70 лет День Победы, по праву, остается нашим главным праздником, днем национального триумфа, народной гордости, днем скорби и вечной памяти. И мы делаем все, что в наших силах для сохранения памяти об этом великом завоевании.

Особенно хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья и благополучного долголетия.

Спасибо за Победу! Спасибо за труд в годы войны!

