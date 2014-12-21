В ДТП на Садовом кольце пострадала беременная женщина

На Павелецкой площади столкнулись 9 автомобилей

На Садовом кольце произошла автомобильная авария. На Павелецкой площади водитель Porsche Panamera на большой скорости выехал на встречную полосу, сообщает телеканал "Москва 24".

Иномарка протаранила 9 автомобилей. Последним оказался "Мерседес", которым управляла беременная женщина. Ее с черепно-мозговой травмой госпитализировали в столичную клинику. Остальные участники ДТП не пострадали.

Напомним, в минувшую пятницу на Живописной улице водитель микроавтобуса насмерть сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ЧП. В Москве был объявлен план "Перехват". Полицейским в течение суток удалось разыскать машину и водителя.