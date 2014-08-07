Автомобилист сбил двух дорожных рабочих, один из которых погиб

В СВАО под колесами автомобиля погиб дорожный рабочий

На северо-востоке Москвы на Енисейской улице под колесами автомобиля погиб дорожный рабочий. Еще один человек получил тяжелые травмы, передает телеканал "Москва 24".

Сообщается, что в районе дома №22 на Енисейской улице ночью проводились дорожные работы - наносилась разметка. В это время в направлении МКАД следовал автомобиль марки Chevrolet. Водитель заметил рабочих, видимо, слишком поздно. Под колеса иномарки угодили двое рабочих. Уже через несколько минут на месте происшествия прибыла бригада медиков. Как выяснилось, один из пострадавших погиб на месте, а второй получил серьезные травмы.

Очевидцы ДТП расходятся в показаниях о скорости автомобиля. При этом они утверждают, что техника безопасности во время проведения дорожных работ была нарушена. Однако представители дорожной организации заявили, что все необходимые меры безопасности были соблюдены.

В причинах этой аварии теперь придется разобраться специалистам. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.