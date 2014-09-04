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Происшествия

04 сентября 2014, 00:13

Иномарка на юго-востоке столицы вылетела с дороги и врезалась в фонарный столб

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ДТП на юго-востоке Москвы стало причиной затора троллейбусов

На юго-востоке Москвы на улице Краснодонская легковая иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в фонарный столб, сообщает канал "Москва 24".

В машине находились двое - водитель и пассажир. Машину сильно искорежило, удар пришелся на дверь со стороны водителя. Раненый мужчина не мог выбраться самостоятельно, потому что его зажало в салоне машины. Прибывшие спасатели срезали крышу автомобиля, после чего извлекли пострадавшего.

Отмечается, что на время всей операции на этом участке улицы образовалась пробка из троллейбусов.

По словам очевидцев, авария из-за неустановленного автомобиля, который "подрезал" иномарку, после чего та и вылетела с дороги. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся.

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