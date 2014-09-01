Три человека серьезно пострадали в лобовом столкновении двух иномарок в Капотне

В лобовом столкновении на юго-востоке Москвы пострадали три человека

Три человека получили серьезные травмы в лобовом столкновении двух иномарок на юго-востоке столицы в районе Капотня, сообщает телеканал "Москва 24".

Уточняется, что в ночь на 1 сентября напротив Московского нефтеперерабатывающего завода на улице Капотня влобовую столкнулись две легковушки - Ford Focus и еще одна иномарка.

По предварительной информации, водитель одной из машин не справился с управлением на крутом повороте и его автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где и столкнулся с другой машиной.

Отмечается, что серьезные повреждения получили оба водителя и один из пассажиров. С переломами и черепно-мозговыми травмами они были госпитализированы в больницы.