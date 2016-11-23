Снаряд времен ВОВ обнаружили на севере Москвы

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Снаряд времен Великой Отечественной войны был найден недалеко от здания Головинского отдела судебных приставов на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".
На место находки прибыли городские службы и саперы для изучения и утилизации опасного объекта.
В Подмосковье в I полугодии 2016 года обезвредили более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Больше всего их было обнаружено в районах Московской области, где в годы войны шли ожесточенные бои – Можайском, Наро-Фоминском, Рузском, Волоколамском, Лотошинском, Солнечногорском, Клинском и других.