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Происшествия

18 июля 2014, 17:02

Суд арестовал глухонемого водителя, сбившего пенсионера за замечание

ЧП ДТП суды

Фото: ИТАР-ТАСС

Глухонемой водитель BMW, наехавший на пожилого мужчину в ответ на замечание, арестован на два месяца, сообщает Агентство "Москва".

В ходе судебного заседания в Бабушкинском суде эксперт отметил, что 33-летний житель Москвы Александр Прутян не понимает язык жестов. Сам он заявил, что вообще не понимает, что с ним происходит.

Инцидент произошел в районе дома 20/2 по улице Коминтерна.

Прутян на белом BMW подрезал Nissan. Пожилой водитель Nissan остановился на светофоре и, выйдя из машины, сделал ему замечание. После этого Прутян сбил своего оппонента, осмотрел автомобиль и уехал.

"Московский патруль": Задержан водитель, сбивший пенсионера

Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Произошедшее записал на видеорегистратор Андрей Осокин, ехавший позади. Он предоставил запись оперативникам и выложил ее на Youtube. За два дня видео набрало более полумиллиона просмотров и свыше 1,5 тысяч комментариев пользователей.

На Прутяна заведено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

"Московский патруль": Водитель иномарки намеренно переехал другого

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