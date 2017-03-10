Минтранс Турции назвал причину крушения вертолета с четырьмя россиянами

Крушение вертолета в Турции, на борту которого находились четверо россиян, произошло из-за столкновения воздушного судна с телебашней, сообщает "Газета.ру".

Как пояснили в министерстве транспорта, судоходства и связи Турции, при столкновении вертолет раскололся на пять частей, обломки разлетелись на 200–300 квадратных метров.

Доступ к месту происшествия ограничен, специалисты занимаются ликвидацией последствий.