10 марта 2017, 17:01

Происшествия

Минтранс Турции назвал причину крушения вертолета с четырьмя россиянами

Крушение вертолета в Турции, на борту которого находились четверо россиян, произошло из-за столкновения воздушного судна с телебашней, сообщает "Газета.ру".

Как пояснили в министерстве транспорта, судоходства и связи Турции, при столкновении вертолет раскололся на пять частей, обломки разлетелись на 200–300 квадратных метров.

Доступ к месту происшествия ограничен, специалисты занимаются ликвидацией последствий.

Вертолет строительной компании потерпел крушение в Стамбуле. На борту находились семь человек, в том числе четверо россиян. МИД РФ подтвердил их гибель.

Вертолет упал прямо на дорогу недалеко от автопарковки и жилых зданий. В этот момент на трассе не было машин.

