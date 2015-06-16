Выдача ипотечных кредитов в валюте сокращается – Набиуллина

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Выдача ипотечных кредитов в валюте сокращается, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, за четыре месяца, с января по май, банки выдали 29 новых кредитов, передает ТАСС.

Ранее M24.ru сообщало, что Сбербанк готовит программу реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Сейчас у кредитной организации таких займов на 7 миллиардов рублей.

Помощь будет оказана не всем клиентам банка. Реструктуризацию не будут проводить для заемщиков, которые взяли "несколько миллионов долларов на квартиру в 500 квадратных метров.

Напомним, после падения курса рубля клиенты российских банков, оформившие ипотеку в иностранных валютах, неоднократно обращались к правительству с просьбой оказать помощь в выплате долга. Большинство из них заключали договор займа, когда доллар стоил чуть более 20 рублей.

В апреле правительство России выпустило постановление, по которому будет пересмотрена ставка ипотечного кредита тем, у кого из-за кризиса упали доходы. Реструктуризация долга положена заемщикам, чьи доходы упали на треть. Пересчитают ставку и для тех, кто стал платить по кредиту на 30 процентов больше из-за роста курса валют.

После реструктуризации банки снизят платежи в 12 месяцев для заемщиков, простят часть их основного долга и изменят условия кредита, а также установят процентную ставку не выше 12 процентов годовых. Всего в рамках программы планируется оказать помощь не менее 22,5 тысячи заемщиков.

В середине мая 2015 года депутаты Госдумы отклонили законопроект, который обязывал российские банки пересчитать валютные ипотечные кредиты россиян в рубли. Парламентарии сослались на то, что бюджет России не сможет покрыть выпадающие доходы банков, которые возникнут после пересчета долга. В Госдуме также отметили, что на рассмотрении депутатов все еще остаются три похожих законопроекта.