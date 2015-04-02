ЦБ отозвал лицензию у двух банков столичного региона

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
Центробанк отозвал лицензию у двух кредитных учреждений столичного региона – "ТандемБанка" и "Промышленного сберегательного банка", сообщается на сайте регулятора.
По мнению ЦБ, "ТандемБанк" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и не исполнял требования надзорного органа о представлении достоверных отчетов.
"Просбербанк", в свою очередь, "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением средств в низкокачественные активы". В результате этого, как считают в ЦБ, банк полностью утратил собственный капитал.
Также известно, что вклады "ТандемБанка", в отличие от "Промышленного сберегательного банка", не были застрахованы.
История вопросаЕсли у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то его функции в этой части принимает на себя государственная организация - Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно выплачивает вкладчикам деньги через банк-агент, выбранный на основе конкурса из числа аккредитованных при АСВ банков.
Выплаты производятся от имени АСВ и за его счет в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. После этого Агентство занимает место вкладчика в очереди кредиторов и само "выясняет отношения" с банком по поводу возврата задолженности.
АСВ гарантирует возврат суммы до 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии. Через 7 дней после отзыва лицензии АСВ публикует в СМИ список мест, куда можно обратиться с заявлением о получении возмещения.
