ЦБ отозвал лицензию у двух банков столичного региона

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Центробанк отозвал лицензию у двух кредитных учреждений столичного региона – "ТандемБанка" и "Промышленного сберегательного банка", сообщается на сайте регулятора.

По мнению ЦБ, "ТандемБанк" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и не исполнял требования надзорного органа о представлении достоверных отчетов.

"Просбербанк", в свою очередь, "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением средств в низкокачественные активы". В результате этого, как считают в ЦБ, банк полностью утратил собственный капитал.

Также известно, что вклады "ТандемБанка", в отличие от "Промышленного сберегательного банка", не были застрахованы.