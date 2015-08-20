Новый сезон КХЛ стартует матчем между ЦСКА и СКА

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует матчем между ЦСКА и СКА. Прошлогодний победитель регулярного чемпионата встретится с обладателем Кубка Гагарина.

Поединок состоится 24 августа в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце СКА.

Стоит отметить, что составы команды претерпели значительные изменения по сравнению с прошлым сезоном. Особенно это касается ЦСКА, который расстался практически с половиной состава, который в прошлом году опередил СКА и московское "Динамо" в "регулярке".

Изюминкой прошлогоднего плей-офф было как раз противостояние московских армейцев с петербуржцами. ЦСКА вел в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:0, но не сумел удержать преимущество.

Примечательно, что в регулярном чемпионате преимущество было как раз на стороне ЦСКА. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли три из четыре поединков у петербуржцев.

Однако в этом году противостояние между СКА и ЦСКА будет носить другой характер, поскольку петербуржцы сменили главного тренера - вместо Вячеслава Быкова им стал Андрей Назаров.