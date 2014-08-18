Спорт за неделю: победа "Спартака" в дерби и три золота легкоатлетов

Фото: ИТАР-ТАСС

"Спартак" в течение нескольких дней терпит сокрушительное поражение от "Краснодара", но обыгрывает ЦСКА в столичном дерби, сборная России по легкой атлетике занимает лишь четвертое место в общекомандном зачете на Чемпионате Европы, национальная сборная по пляжному футболу защищает титул победителя Евролиги, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

Прошедшая неделя вместила в себя сразу два тура Российской футбольной премьер-лиги. Особняком стоит матч между "Краснодаром" и "Спартаком", который прошел 14 августа. "Красно-белые" потерпели разгромное поражение со счетом 0:4 и заставили своих особо оптимистичных болельщиков поубавить чемпионские амбиции. Отметим, что московский клуб проигрывает на выезде "Краснодару" второй раз подряд. То есть от перемены тренеров итог не меняется - 4 пропущенных мяча и поражение.

В среду, 13 августа, в игре "Динамо" с "Уфой" состоялся полноценный дебют в составе "бело-голубых" звездного француза Матье Вальбуэна. Полузащитник вышел в стартовом составе и отметился двумя голевыми передачами, которые помогли москвичам обыграть дебютанта премьер-лиги. Вальбуэна хорошо проявил себя и в следующем матче динамовцев, в котором подопечные Станислава Черчесова переиграли тульский "Арсенал" - 2:1. В этом поединке Матье также отметился двумя голевыми передачами.

Первую победу в нынешнем сезоне одержало столичное "Торпедо". "Черно-белые" в матче четвертого тура обыграли в Екатеринбурге местный "Урал" - 2:0. Удачной прошлую неделю для себя может считать и "Локомотив". Сначала "железнодорожники" не без труда обыграли "Ростов" (2:1), а затем сыграли вничью с "Рубином" в первом матче на новом стадионе казанцев.

Фото: ИТАР-ТАСС

Главный же поединок тура состоялся 17 августа на стадионе "Арена Химки". В очном противостоянии сошлись непримиримые соперники - ЦСКА и "Спартак". Поединок прошел в упорной борьбе, однако это был далеко не самый зрелищный матч в нынешнем сезоне. Команды строго сыграли в обороне и вообще проявляли осторожность, будто в этой игре решается судьба чемпионства. В итоге все решил один эпизод - довольно спорный пенальти в ворота армейцев. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Дмитрий Комбаров и принес "красно-белым" победу, с помощью которой подопечные Мурата Якина реабилитировались за поражение в Краснодаре.

События в мире

Понемногу набирает обороты и европейский футбол. Так, 13 августа в Кардиффе состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы - "Реал" и "Севилья" соответственно. "Реал" вышел вперед в счете на 30-й минуте, когда Гарет Бэйл сделал подачу с левого фланга на Роналду, который оказался за спинами соперников и не упустил свой шанс. Дубль португалец оформил в начале второго тайма. В итоге "королевский" клуб во второй раз в истории завоевал этот футбольный трофей.

В воскресенье, 17 августа, в Цюрихе завершился очередной Чемпионат Европы по легкой атлетике. Сборная России заняла на первенстве четвертое место в общекомандном зачете. В активе россиян по итогам турнира 22 медали (3 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых). Победили в общем зачете спортсмены из Великобритании (12-5-6), вторые - французы (9-8-6), третьи - немцы (4-1-3).

Отметим, что сборная России на втором Чемпионате Европы подряд оказывается лишь на четвертом итоговом месте. При этом на протяжении трех континентальных турниров до этого (2006, 2008 и 2010) российская команда первенствовала в общекомандном зачете. Неудачный результат в 2012 году можно было объяснить подготовкой к лондонской Олимпиаде, однако сейчас такое оправдание уже не "прокатит".

Стоит добавить, что золото на нынешнем первенстве российской команда принесли Эльмира Алембекова в спортивной ходьбе на 20 километров, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, а также Сергей Шубенков, защитивший титул победителя континентального первенства в беге на 110 метров с барьерами, который он завоевал в 2012 году в Хельсинки. Серебряные медали завоевали: Александр Иванов (ходьба на 20 километров), Люкман Адамс и Екатерина Конева (тройной прыжок), Евгения Колодко (толкание ядра), Мария Кучина (пряжки в высоту) и мужская эстафетная команда в беге (4х400 метров).

Фото: iaaf.org

Обладателями бронзовых медалей стали: Денис Стрелков и Иван Носков (спортивная ходьба на 20 и 50 км), Денис Кудрявцев и Ирина Давыдова (бег с барьерами на 400 метров), Сергей Литвинов (метание молота), Алексей Федоров и Ирина Гуменюк (тройной прыжок), марафонец Алексей Реунков, прыгун в высоту Иван Ухов, десятиборец Илья Шкуренев, Дарья Клишина (прыжки в длину), Ангелина Жук-Краснова (прыжки с шестом) и женская сборная в беге 4х400 метров.

В воскресенье, 17 августа, сборная России по пляжному футболу выиграла Евролигу. В финальном поединке россияне оказались сильнее команды Испании - 4:3. Соперники быстро открыли счет - уже на 1-й минуте отличился Майор. Но это не смутило нашу команду, Шкарин, Шишин и Перемитин в течение семи минут забили трижды и вывели сборную России вперед. К тому моменту на счету испанцев было уже два мяча. В дальнейшем соперники обменялись голами: на точный выстрел Гомеса ответил Перемитин, оформивший дубль.

В итоге команда России второй год подряд выигрывает Евролигу. Всего за всю историю розыгрыша самого престижного европейского турнира, национальная команда России четырежды становилась сильнейшей на континенте.

Что посмотреть на этой неделе

В середине нынешней недели стартуют решающие матчи квалификации в Лиги чемпионов и Лиге Европы. В главном европейском клубном турнире Россию представляет петербургский "Зенит" (ЦСКА как действующий чемпион начнет выступление сразу с группового этапа), который поборется за выход в основном раунд ЛЧ с бельгийским "Стандартом". Первый матч состоится в Льеже, 20 августа.

Что касается Лиги Европы, то здесь представительство России посерьезней. 21 августа пройдут первые матчи плей-офф, в частности: московское "Динамо" примет на своем поле кипрскую "Омонию", "Локомотив" отправится в гости к "Аполлону", "Ростов" ждет сложный выезд в Турцию к "Трабзонспору", а "Краснодар" в Испании сыграет с "Реал Сосьедадом".

Но не стоит забывать и про Чемпионат России. Пятый тур обойдется без дерби, но и без этого есть матчи, на которые стоит обратить внимание. В субботу, 23 августа, "Рубин" на своем стадионе встретится со столичным ЦСКА, который горит желанием реабилитироваться за поражение в матче со "Спартаком". В свою очередь, "красно-белые" намерены взять три очка в выездном матче с "Уфой", однако дебютант Премьер-лиги приложит все силы, чтобы этому помешать. Посмотреть также стоит матчи "Кубань" - "Локомотив" и "Динамо" - "Урал".

Даниил Адамов