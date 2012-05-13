Московский "Спартак" завоевал "серебро" в чемпионате России

Артем Дзюба. Фото: spartak.com

Сегодня московский "Спартак" на стадионе в Черкизово в завершающем туре чемпионата России уверенно обыграл "Локомотив" со счетом 2:0. Благодаря поражению ЦСКА в Казани от "Рубина" (3:1) "красно-белые" обошли армейцев, сместив их со второго места.

ЦСКА придется довольствоваться бронзовыми медалями и местом в Лиге Европы, а "Спартак" представит в следующем сезоне Россию в Лиге чемпионов вместе с оформившим чемпионство питерским "Зенитом".

Московское "Динамо", также имевшее теоретические шансы на вторую строчку в турнирной таблице, остались на 4 месте. Динамовцы вместе с армейцами и махачкалинским "Анжи" в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.