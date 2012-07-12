ЦСКА заинтересовался аргентинским нападающим

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Руководство московского футбольного клуба ЦСКА собирается приобрести 24-летнего аргентинского нападающего Матиаса Суареса, который играет за бельгийский футбольный клуб "Андерлехт".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Ultima Jugada, московский клуб уже сделал предложение брюссельцам. Трансферная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

Контракт Суареса с нынешним клубом действует до лета 2015 года. Кроме ЦСКА, на игрока также претендует турецкий «Галатасарай».

В минувшем сезоне Суарес провел за «Андерлехт» 45 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 23 голевые передачи.