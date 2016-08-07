Столичный ЦСКА одержал гостевую победу над "Оренбургом"

Фото: ТАСС/Сергей Расулов

Столичные армейцы одержали первую победу в текущем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 1:0.

Матч выдался не самым богатым на опасные моменты. Самый острый эпизод в первом тайме произошел у ворот Игоря Акинфеева. Голкипер москвичей вытащил мяч после удара Анзора Саная в упор.

Во втором тайме "красно-синие" имели несколько хороших возможностей для того, чтобы отличиться, но сделать это удалось только на 84-й минуте.

Понтус Вернблум после флангового навеса скинул мяч на Романа Еременко, который вогнал мяч в нижний угол ворот "Оренбурга".

Итоговый счет поединка – 1:0 в пользу ЦСКА. Подопечные Леонида Слуцкого набирают 4 очка и поднимаются на вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.