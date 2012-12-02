Махачкалинский "Анжи" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:0

Фото: ИТАР-ТАСС

Махачкалинский "Анжи" на своем поле обыграл московский ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, которая проходила 2 декабря на стадионе "Динамо" в Махачкале, завершилась со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме. Сначала отличился Ласина Траоре (57-я минута), а затем - Мбарк Буссуфа (78-я минута).

"Анжи" не проигрывает на протяжении 5 матчей премьер-лиги. ЦСКА прервал серию без поражений из 7 матчей, сообщает "Р-Спорт".

В феврале-марте 2013 года планируется открытие "Анжи-Арены", поэтому игра с ЦСКА на "Динамо", вполне вероятно, была последней перед переездом команды Гуса Хиддинка на новый стадион.

"Анжи" набрал 40 очков, столько же у ЦСКА, команды делят 1-2 места в чемпионате России.