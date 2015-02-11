Google запустил виртуальные экскурсии по Большому театру

Большой театр открыл виртуальные экскурсии и цифровые выставки

Большой театр совместно с компанией Google запустили проект виртуальных экскурсий. Теперь пользователи со всего мира могут "познакомиться с его богатой историей, оказаться на одной из главных мировых сцен и даже заглянуть в оркестровую яму", сообщается в официальном блоге Google Россия.

Попасть на онлайн-экскурсию можно через сервис "Google Карты" или на сайте академии культуры Google.

В программу экскурсий входит вестибюль, главное фойе, большое и малое императорские фойе и зрительный зал. В виртуальном музее представлены костюмы, коллекция фотографий конца XIX - начала XX веков и экспозиция, посвященная главному художнику Большого театра Федору Федоровскому.

Большой театр открыл виртуальные выставки в "Академии культуры Google"

"Все, что есть у нас в музее, хорошо бы постепенно оцифровать. Мы начали с этих трех проектов и с интерьеров театра. В России этот проект сотрудничает с "Эрмитажем", "Третьяковкой" и "Русским музеем". Мы стали первым российским театром, который выходит на эту платформу", - рассказала в эфире радиостанции "Москва FM" пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова.

Всего доступно три виртуальные выставки: "Федор Федоровский. Легенда Большого театра", "Костюмы Большого театра" и "Старинная фотография".

Экскурсии по Большому театру - уже третий проект Академии культуры Google. На ее сайте есть панорамы Парижской национальной оперы и Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон). Стоит отметить, что несколько лет назад театр начал транслировать свои спектакли в кинотеатрах через видеосервис YouTube.





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