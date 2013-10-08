Международный фестиваль "Круг света" посетили три миллиона человек

На Воробьевых горах прошло шоу фейерверков

Сегодня, 8 октября, в столице завершится третий по счету Московский международный фестиваль "Круг света". В этом году он охватил сразу шесть площадок: "Лужники", Большой театр, "Манеж", "Царицыно" и Digital October. По заявлению организаторов, его посетили около трех миллионов человек.

Те, кто еще не успел посмотреть на красочные инсталляции и проекции, могут успеть посетить их в "Царицыно", "Манеже", Большом театре и "Лужниках" сегодня, 8 октября, до 23:00.

Стоит отметить, что в фестивале используется 80 видеопроекторов и на него приехали 30 участников из 13 стран мира, а общее число технического персонала – порядка пяти тысяч человек.

Напомним, церемония открытия фестиваля состоялась 4 октября в "Лужниках" – там прошло свето-огневое шоу "Эволюция огня". Над ним в течение года работало около 1000 человек. Все оборудование было привезено на 40 фурах. В церемонии открытия участвовали 150 артистов.

Программа фестиваля "Круг света"

В тот же день на фасаде Большого театра стартовали два световых спектакля: "Балет, декор, движение" и "Образ России" под классическую музыку всемирно известных композиторов.

У "Манежа" проходил конкурс видеомэппинга (аудиовизуального искусства) под названием "Арт Вижн". В нем участвовали профессионалы и студенты, творческие коллективы и дизайн–студии со всего мира, которые создавали 2D- и 3D-проекции.

По итогам конкурса победителем стала работа Hungaru (Венгрия), второе место занял Cyber Tiger (Россия), третье – Luca Agnani (Италия).

Церемония награждения проходила в центре Digital October. Ранее там же ведущие мировые и российские специалисты поделились своим опытом в работе со светом, познакомили с технологиями светового искусства. В лекциях и воркшопах были задействованы артисты, дизайнеры света, медиапродюсеры, журналисты и другие представители творческих профессий. Всего участие в них приняли 700 человек.

На фасаде Большого театра показали световые спектакли

В музее-заповеднике "Царицыно" было организовано динамическое свето-огневое представление: световое шоу на Большом дворце, интерактивные мультимедийные проекции на мостах и входной зоне, уникальные световые деревья и скульптуры, лазерное шоу, световые инсталляции и многие другие достижения в области светодизайна и 2D/3D графики.

7 октября на Воробьевых горах прошло масштабное пиротехническое шоу. Красочные фейерверки не смолкали в течение 10 минут.

Кроме того, в рамках фестиваля в Москву прибыл Олимпийский огонь. С Красной площади он начал свое путешествие по России.

"На первом фестивале было всего три площадки, но уже тогда было понятно, что у него большой потенциал", - отметил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

Тогда было 10 участников из пяти стран, и россияне завоевали первое место за свою "поющую голову" на "Манеже", а общее число посетителей было около двух миллионов человек, а в этот раз - около трех миллионов человек.